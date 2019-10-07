Заработные платы в Москве выше, чем в других городах России, в том числе потому что в столице сосредоточены управленческие офисы крупных российских и международных компаний, подготовленные специалисты, а также дороже, чем в других городах стоит недвижимость и аренда жилья, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя результаты исследования «РИА Рейтинг» об уровне зарплат в регионах России.

«Что касается Москвы – ну, очевидно, в Москве уровень жизни совершенно другой, цены заметно могут отличаться…даже сравнить стоимость недвижимости. Стоимость жизни в Москве дороже, отсюда и рынок труда такой, какой он есть. Соответственно, здесь сосредоточены большинство финансов, здесь сосредоточены управленческие офисы крупных компаний и не только российских, но и международных – вот и результат. Здесь сосредоточены подготовленные специалисты, соответственно уровень заработной платы в Москве заметно отличается, поэтому в Москву едут на заработки», — сказал Нилов.

От отметил, что приехавшие в Москву граждане получают большую, чем в других городах зарплату, при этом половину дохода они тратят на аренду жилья.

Комментируя данные о высоких заработных платах в Южно-Сахалинске и Салехарде, Нилов заявил, что в Салехарде совершенно другая жизнь, «совершенно другие цены на продукты, на товары, совершенно другие природо-климатические условия и, действительно, уровень зарплат там совершенно другой».

«Кроме это, Салехард — это северный регион, при чем регион, специализирующийся на промышленном производстве, добыче углеводородов и так далее. Что касается Сахалина — видимо, тоже связано со спецификой региона. Это островной регион, территория Дальнего Востока, особая промышленность, связанная с добычей», — добавил Нилов.

Ранее сообщалось, что самые высокие среднемесячные чистые зарплаты в первом полугодии 2019 года зарегистрированы в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде.