Апелляционный суд Второго округа США в понедельник временно запретил прокурору в штате Нью-Йорк добиваться предоставления налоговых деклараций американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда.

Адвокаты главы администрации США подали в этот суд апелляцию на постановление Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк. Он ранее в этот же день отклонил поданный Трампом иск с требованием признать незаконными попытки прокурора получить его налоговые декларации. Апелляционный суд постановил запретить выдачу указанных материалов на время разбирательства. Оно, как планируется, пойдет по ускоренной процедуре.

Американский лидер добивался того, чтобы были признаны незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса. Последний ранее направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Федеральный суд постановил прекратить рассмотрение иска Трампа. Судья Виктор Марреро подчеркнул, что не видит какого-либо ущерба для президента США в случае публикации сведений о его налоговых отчислениях. В постановлении также отмечается, что требование признать незаконными действия Вэнса «выходят за рамки полномочий исполнительной ветви власти». Марреро посчитал, что суд не может запрещать направлять запросы о предоставлении информации об американском лидере.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.