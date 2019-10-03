Сбербанк предлагает другим кредитным организациям подключиться к сервису управления остатками наличных средств в устройствах самообслуживания и отделениях банков. Об этом говорится в сообщении банка.

Решение позволит клиенту управлять совокупными затратами на наличное денежное обращение и кассово-инкассаторское обслуживание.

Также продукт позволит оптимизировать затраты на фондирование денежной наличности в устройствах самообслуживания и отделениях банка.