Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки данных по кредитным картам клиентов. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.

«Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка», — сказал он. «Мы готовим сейчас комплексное предложение, потому что эта проблема, к сожалению, она универсальна для всех. Мы сейчас готовим предложения по улучшению регулирования и так далее», — добавил Греф.

Сбербанк ранее завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. По результатам расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Он занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Ранее представитель Сбербанка опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 кредитных карт.