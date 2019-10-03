Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 14 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,87 рубля (плюс 25 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,23 рубля (плюс 28 копеек).





Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник на мировом валютном рынке пока все спокойно.

«Рубль в паре с долларом уходил в район 64,5, но под вечер началось небольшое ослабление российской валюты. Сегодня на мировом валютном рынке пока все спокойно. Скорее всего, сегодня пара доллар/рубль попробует отойти чуть выше отметки 65», — прогнозировал аналитик.