Росгосстрах Банк предложил оформление кредита наличными на покупку автомобиля с пробегом у частного лица, говорится в сообщении кредитной организации. Процентная ставка рассчитывается индивидуально и составляет от 14,9% до 19,9% годовых.

Кредит выдается на срок от года до 5 лет, на сумму от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей, без обеспечения и требований к страхованию залога. Оформление кредита на сумму до 500 тыс. рублей доступно по двум документам. Для кредита на сумму, превышающую 500 тыс. рублей , потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода.

Подать заявку по программе могут граждане России в возрасте от 18 (на момент оформления) до 70 лет (на момент планового погашения кредита), с постоянной регистрацией и адресом фактического проживания в РФ и минимальным трудовым стажем не менее 3 месяцев.