Зарплаты выросли на 4,3% с 1 октября.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны.
Как отмечается в документе, повышение произошло с 1 октября 2019 года.
Также на эту величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
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