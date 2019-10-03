Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 п. п.

Теперь вклад «Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) можно открыть под 5—6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) привлекается под 5,75% годовых. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам 4—5,75% годовых.

Процентные ставки по вкладу «Накопительный Люкс» (от 50 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) составляют 4—5,5%, а по «Мультивалютному» (от 200 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) — 5,75% годовых.

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на один год) привлекается под 5,46% годовых (за первый и второй месяцы начисляется 5%, за третий месяц — 5,25%, с четвертого по девятый — 5,5%, с десятого по 12-й месяцы — 5,75% годовых). По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно депозиты «Накопительный Люкс» и «Мультивалютный».