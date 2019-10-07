Минстрой России намерен полностью решить проблему обманутых граждан — участников долевого строительства в течение пяти — шести лет. Об этом в понедельник в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«В рамках трехлетнего бюджета достроить и решить все вопросы пострадавших граждан не получится, потому что это зависит не только от объема предусмотренных средств, но и от готовности самих домов, — сказал Стасишин. — Мы планируем, что в течение, наверное, пяти-шести лет мы решим вопрос с обманутыми гражданами».

Замминистра также отметил прогресс в инвентаризации проблемных объектов строительства. «У нас работает единая информационная система. Сегодня в единой информационной системе мы видим все дома, все до единого дома, по которым приостановлено строительство больше чем шесть месяцев, по которым проведена любая стадия процедуры банкротства и по которым не переданы квартиры больше шести месяцев», — пояснил он.

В середине сентября вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что Кабмин проконтролирует завершение долгостроев в регионах, которые решают проблему обманутых дольщиков без участия федеральных средств. Летом 2019 года субъекты РФ получили право создавать региональные фонды защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов. Также правительство выделило федеральному Фонду дольщиков 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов в 35 регионах России с наименьшим количеством долгостроев.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.