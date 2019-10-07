Минкомсвязь РФ предложила новую методику расчета начальной цены лота на аукционе по распределению частот для создания сетей 5G в городах-миллионниках. Согласно пояснительной записке к проекту приказа министерства, предполагается снижение стоимости лота в 200 МГц в диапазоне 25,25—27,5 ГГц в среднем в пять раз.

Самые дорогие частоты для 5G в этом диапазоне могут оказаться в Москве: по действующей методике этот лот обходится в 437 млн рублей, а по новой начальная цена составит 66,8 млн рублей (снижение почти в семь раз). На втором месте — лот в Санкт-Петербурге, где цена может снизиться в три раза — до 59 млн рублей. В Екатеринбурге снизить цену за лот планируется в 6 раз — до 9,1 млн рублей.

Схожая динамика предполагается и для остальных городов-миллионников.

В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» предусмотрено создание пилотной зоны 5G до конца 2019 года. При этом к концу 2021 года нужно приступить к внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.

Разработанная Минкомсвязью методика предусматривает, что 5G-кейсы станут коммерчески зрелыми через 3 года после их запуска.