Минфин пытается обжаловать решение суда, который обязал ведомство выплатить больше 2 млн рублей семье из Курска. Во время ремонта у них обнаружился клад с золотыми монетами, который при спорных обстоятельствах попал в руки полиции и пропал, сообщают «Известия» .

Строитель из Курска Александр Снегирев в 2007 году обнаружил 260 золотых монет царской чеканки, когда ремонтировал дом. По его словам, это накопления его бабушки 1883 года рождения, которая была известной в районе швеей и знахаркой. Затем дом сгорел. В 2013 году Александр Снегирев пошел к скупщику на рынок с монетами, на что обратили внимание полицейские. Последний след клада — в комнате хранения вещественных доказательств отдела полиции № 1 управления МВД по Курску. Монеты должны были отправиться в Гохран.

В июле 2018 года Ленинский суд Курска обязал Минфин выплатить семье Снегиревых компенсацию в 2,152 млн рублей — 50% от стоимости найденного ими клада. Рассчитать ее было проблематично, не имея самих монет на руках.

Минфин расплачиваться за таинственную пропажу монет не захотел: поддержал аргумент полиции касательно того, что мужчина не сразу пришел «сдаваться». И подал апелляцию на решение Ленинского суда. В четверг, 3 октября, Курский областной суд отказался удовлетворить ее, так что чиновники все еще должны 2,1 млн рублей семье Снегиревых за пропавший клад.

По словам юриста Елены Бочкаревой, если в кладе есть предметы, которые относятся к культурным ценностям, его необходимо передать в государственную собственность. Владелец земли или дома и счастливчик, нашедший клад, могут претендовать каждый на 25% его стоимости — по такому принципу Александру Снегиреву и присудили компенсацию. Как уверен основатель и глава «Кладоискательской конторы Владимира Порываева», в данном случае это не клад, а наследство, так как золотые монеты принадлежали родственникам нашедшего и были обнаружены на территории частного дома, который ему принадлежит. С другой стороны, напоминает Бочкарева, никто не отменял принятую еще в СССР «Инструкцию о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов», которая обязывает передавать их налоговым органам.