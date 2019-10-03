Москва и Южно-Сахалинск названы городами с самой высокой среднемесячной заработной платой за первое полугодие 2019 года — она превышает 90 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

В Москве средняя зарплата составила 96,9 тыс. рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тыс. Еще в трех из ста городов, вошедших в рейтинг, средняя зарплата превысила 80 тыс. рублей — в Салехарде, Магадане и Петропавловске-Камчатском.

Зарплаты за вычетом НДФЛ были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первое полугодие 2019 года по крупным и средним предприятиям. В рейтинг вошли города, в которых на начало года проживали около 65 млн человек.

Помимо средней заработной платы аналитики также рассчитали ее соотношение с потребительским набором. Стандартный потребительский набор для одного человека, проживающего в квартире площадью 28 квадратных метров, включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Согласно расчетам, высокий уровень покупательской способности отмечается в Москве, Южно-Сахалинске, Салехарде (лидеры по уровню заработных плат) и в Сургуте и Ханты-Мансийске — там средняя заработная плата составляет 75,8 тыс. и 71,6 тыс. рублей соответственно. В указанных городах соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора находится на уровне 3,2—3,83. В Магадане, который вошел в пятерку лидеров по уровню заработных плат, это соотношение составляет 2,9.