Региональные банки очень слабо вовлечены в финансирование экономики своих регионов. В 37 регионах собственные банки отсутствуют либо их доля в кредитовании клиентов составляет менее 1%. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

«За исключением Республики Крым и Татарстана, ни в одном из 79 субъектов РФ (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) доля местных банков в кредитах компаниям и населению не превышает 10%», — отмечается в исследовании.

Как замечают эксперты, роль местных банков заметно уменьшается по мере ужесточения надзорной практики регулятора и снижения рентабельности традиционного банковского бизнеса на фоне стагнации российской экономики.

«Дополнительный удар нанесла консолидация сектора в руках крупных игроков федерального масштаба, прежде всего госбанков. В результате число региональных банков существенно сократилось. В 37 субъектах РФ местные банки сегодня либо отсутствуют, либо их доля в кредитах клиентам составляет менее 1%. Среди них — семь субъектов из топ-20 по совокупному объему банковских кредитов компаниям и населению: Воронежская, Тульская, Кемеровская и Иркутская области, Красноярский край, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ», — указывает агентство.

Региональные банки с 2016 года демонстрировали темпы роста кредитного портфеля существенно слабее, чем федеральные игроки. В последние три с половиной года только в 18 регионах местные банки смогли показать положительную динамику кредитования. В результате доля местных банков в большинстве субъектов РФ ощутимо сократилась.

Многие региональные банки, указывают эксперты, после кризиса 2014—2015 годов столкнулись со сжатием ключевого бизнеса (как правило, кредитования) и, не найдя своей ниши, были вынуждены прибегнуть к стратегии выживания. Одни вошли в «спящий режим», размещая средства в высоколиквидные активы, жертвуя доходностью и постепенно теряя позиции на рынке. Акционеры других выбрали более рискованные бизнес-модели, включая проведение сомнительных операций.



Вследствие этого значительное число региональных банков оказалось под пристальным вниманием регулятора и потеряло лицензии.

«Можно сказать, что региональные банки сегодня проходят период адаптации к новой реальности: старые бизнес-модели (кэптивный банк, фондирование корпоративных кредитов средствами физических лиц) становятся неэффективными, а новые либо сопряжены с регуляторными рисками, либо требуют существенных инвестиций и диверсификации бизнеса. В связи с этим мы ожидаем, что процесс сокращения числа региональных банков продолжится в ближайшие пару лет, хотя и менее значимыми темпами. При этом преимущественно принудительный характер ухода с рынка (вследствие отзыва лицензии) может смениться органическим — путем добровольной сдачи лицензии либо продажи более крупному игроку. Прошлый год показал, что акционеры даже крепких региональных банков открыты к предложениям о покупке своего бизнеса при условии адекватной цены», — резюмируют аналитики НКР.