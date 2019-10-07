Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Курскпромбанка без его подтверждения. Об этом в понедельник сообщили в агентстве.

Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности», — поясняется в сообщении.

Курскпромбанк — средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, указано в справке агентства. Напомним, что в конце апреля этого года контроль в Курскпромбанке получил Экспобанк Игоря Кима. Согласно последним данным на сайте ЦБ (на 6 сентября 2019 года), сейчас Экспобанку принадлежит 97,9% Курскпромбанка.

«Эксперт РА» в числе прочего отмечает, что Курскпромбанк за восемь месяцев 2019 года получил прибыль после налогообложения в размере 1,9 млрд рублей.



Агентство «РИА Рейтинг» ранее назвало Курскпромбанк в числе банков с наиболее высокой рентабельностью активов на 1 июля текущего года.