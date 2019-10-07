Крупнейшие банки еврозоны имеют достаточно ликвидности, чтобы продолжать работать в гипотетической кризисной ситуации, говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

«Подавляющее большинство банков, подпадающих под прямой надзор Европейского центрального банка, обладают, в целом, комфортной позицией по ликвидности», — говорится в сообщении ЕЦБ на основе проведенных стресс-тестов банков еврозоны.

«Банки показали достаточные резервы ликвидности, чтобы выстоять в стрессовой ситуации», — отмечается в нем.

Всего в этих тестах участвовало 103 банка, а ЕЦБ напрямую надзирает за 116 существенными для еврозоны кредитными институтами. Кредитные учреждения, за которыми напрямую надзирает ЕЦБ, держат почти 82% банковских активов в еврозоне.

Тесты оценивали способность этих банков справляться с гипотетическими шоковыми ситуациями в области ликвидности, продолжающимися полгода. Выявленные слабые места касаются, в частности, сферы иностранных валют, качества данных и управления залогами, отмечает ЕЦБ.

Стрессовые ситуации для тестов были смоделированы с учетом опыта недавних кризисов. Оценивалась, в частности, как долго банки могут работать, используя доступную наличность и залоги, не имея выхода на рынки фондирования, свидетельствует релиз. Примерно для половины из прошедших тесты банков, такой «период выживая» в экстремально шоковой ситуации составил более четырех месяцев.