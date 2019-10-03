Банк «ФК Открытие» привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на днях на сайте Центробанка.

Семь соответствующих постановлений ЦБ ( № СЗ-59-ЮЛ-19-19295/3110 от 12 сентября текущего года, а также № СЗ-59-ЮЛ-19-19296/3110 , № СЗ-59-ЮЛ-19-19297/3110 , № СЗ-59-ЮЛ-19-19298/3110 , № СЗ-59-ЮЛ-19-19305/3110 , № СЗ-59-ЮЛ-19-19301/3110 и № СЗ-59-ЮЛ-19-19308/3110 от 16 сентября 2019-го) вступили в силу 4 октября, свидетельствуют материалы регулятора.

Банк «Открытие» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Согласно данным ЦБ, банку во всех семи случаях назначен штраф.

По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, ЦБ в августе этого года уже штрафовал «Открытие» по двум статьям КоАП за некорректную работу с кредитными историями.

Отдельно регулятор опубликовал в пятницу, 4 октября, уведомление о привлечении микрофинансовой компании «Мани Мен» к административной ответственности по статье 19.7.3 КоАП («Непредставление информации в Банк России») с наложением административного штрафа. Постановление от 18 декабря 2018 года вступило в силу 24 сентября.

В соответствии с указанной статьей КоАП, за не содержащее уголовно наказуемого деяния «непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации» (за исключением случаев, когда регулятор по закону лишь дает предписание об устранении нарушения) предусмотрен административный штраф, составляющий для юридических лиц от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.