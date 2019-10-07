«ДОМ.РФ» объявил аукцион по покупке комплекса зданий в центре Москвы, которые ранее занимало Минэкономразвития России, переехавшее в новый правительственный комплекс в Москва-Сити. Стартовая цена зданий составляет почти 2,8 млрд рублей, сообщается на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанк-Аст».

«Продажа находящихся в федеральной собственности пяти объектов недвижимого имущества общей площадью 29 тыс. 476,9 кв. м, расположенных по адресам: улица Тверская-Ямская 1-я, д. 1/3, стр. 2; улица Тверская-Ямская 1-я, д. 3, стр. 1; улица Тверская-Ямская 1-я, д. 1/3, стр. 5; улица Брестская 1-я, д. 10, стр. 4; улица Брестская 1-я, д. 2, стр. 3», — говорится в сообщении.

Торги будут проводиться на повышение цены с шагом в 30 млн рублей. Подавать заявки на участие в торгах можно до 6 ноября.

Решением правительственной комиссии «ДОМ.РФ» переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств, переехавших в новый правительственный комплекс в Москва-Сити. В частности, здание Минкомсвязи России на Тверской, 7, здание Минпромторга России на Китайгородском проезде, здание Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной, а также комплекс зданий Минэкономразвития России на 1-й Брестской.

Как ранее сообщал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, старые здания министерств и ведомств, возможно, будут использоваться высшими учебными заведениями. Кроме того, рассматривается вариант их реконструкции.

Правительство РФ в начале января согласовало переезд Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и некоторых подконтрольных им ведомств в здание многофункционального терминального комплекса «IQ квартал» в центре Москва-Сити. Это должно повысить эффективность их взаимодействия и помочь сэкономить на содержании.