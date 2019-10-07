В сентябре по результатам рассмотрения обращений финансовый уполномоченный принял 4 413 решений по существу спора, что более чем вдвое (на 117,4%) больше, чем в августе. При этом больше половины решений в сентябре (54%) — в пользу потребителей, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.



«До сих пор количество решений, принятых в пользу потребителей или в пользу страховщиков, оставалось примерно равным», — говорит Воронин.

Всего за первый месяц осени в Службу обеспечения деятельности финомбудсмена поступило 15 294 обращения, что в 1,2 раза больше, чем в августе (13 290).

Тематика обращений в сентябре осталась без изменений. По-прежнему подавляющее количество обращений (95,8%) касается споров по договорам ОСАГО , из которых наибольшее количество обращений (35,9%) связано с несогласием заявителей с размером страхового возмещения. Меньше всего обращений (0,8%) по ОСАГО касается несогласия потребителей с качеством выполненного ремонта. По каско лидирующую позицию по количеству обращений продолжает занимать отказ страховых компаний в выплате возмещения (0,9%).

«Средний размер требований в сентябре возрос на 1% и составил 215 093 рубля», — говорит Воронин.

Основным способом подачи обращения финансовому уполномоченному остается электронный — в сентябре 77% обращений поступило через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного.



С 28 ноября 2019 года досудебный порядок рассмотрения споров граждан распространится и на остальные виды страхования (кроме ОМС), добавляет руководитель АНО «СОДФУ» Ольга Крайнова. Статистика сентября свидетельствует, что обращения по остальным видам страхования поступают уже сейчас, заключает она.