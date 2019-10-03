ВТБ начал сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-45 «Накопительный коридор Нефть плюс золото» со сроком обращения один год. «Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото находятся в диапазоне, определенном при размещении продукта», — сообщили в банке, подчеркнув, что потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых.

«Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти плюс/минус 9 долларов, цена золота плюс/минус 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет 60 долларов, цена золота — 1 500 долларов, то диапазон будет определен по нефти в 51—69 долларов, по золоту — в 1 365—1 635 долларов. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигации будет начисляться доход», — разъяснили в банке.

Выплаты будут осуществлены два раза — 21 апреля и 20 октября 2020 года. В ВТБ уточнили, что «потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше».

Заявки на приобретение бумаг принимаются до 18 октября 2019 года включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции».



Это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций , который ВТБ размещает в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро / доллар США, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, напоминают в ВТБ.