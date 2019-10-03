Популярность дистанционных платежей у представителей старшего поколения среди клиентов банка «Русский Стандарт» растет. Об этом свидетельствуют данные кредитной организации об использовании мобильного приложения RSB Mobile.



«О росте востребованности мобильного приложения среди клиентов 55+ говорит заметное увеличение числа таких пользователей. За три квартала текущего года на эту возрастную категорию пришлось 6,61% операций, тогда как в аналогичном периоде 2018 года — всего 5,82%», — уточняют в банке.

Стремительный рост активности в RSB Mobile был замечен у пользователей 55—65 лет — за три квартала 2019 года он составил 87,7% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). «Данное поколение по достоинству оценило возможность максимально быстро и легко оплачивать всевозможные счета, не посещая при этом банковский офис. Более того, из дома можно также оперативно получить всю необходимую информацию о собственных финансах», — отмечается в сообщении.

За первые девять месяцев 2019 года самой востребованной операцией в RSB Mobile среди клиентов 55+ стал перевод между собственными счетами, на втором месте — пополнение карты с карты стороннего банка. Доля расходов здесь 33,9% и 16,5%, соответственно. В аналогичном периоде прошлого года лидер был тот же (42,5%), а вот пополнение карты с карты стороннего банка заняло лишь третье место (11,9%). Замыкает топ-3 пополнение кредитов с карт сторонних банков с долей 15%.

Средний чек одной операции у них немного снизился на 19,1% — с 16 473 до 13 327 рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). «Такая тенденция говорит о том, что клиенты 55+ стали проводить больше мелких бытовых операций, среди самых популярных — оплата мобильного телефона, Интернета, электроэнергии и других счетов», — поясняют в банке.

Средняя сумма в других популярных у старшего поколения операциях в мобильном приложении следующая: 24 588 рублей — перевод между своими счетами, 9 406 рублей — средний чек на пополнение карты с карты стороннего банка (в том же периоде прошлого года средняя сумма в этих категориях была немного выше — 28 901 и 10 494 рублея соответственно) и 5 456 рублей — пополнение кредитов с карт сторонних банков.

По статистике банка, за три квартала 2019 года мужчины и женщины 55+ использовали мобильное приложение практически в равных долях — 52,7% против 47,2%, в аналогичном периоде прошлого года статистка немного отличалась — 57,2% против 42,7%.

Эксперты отмечают: мобильный-банкинг уверенно сохраняет тренд на завоевание клиентов старшего поколения. Так, за девять месяцев 2019 года максимальный возраст активного пользователя мобильного приложения составил 97 лет (для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года — 96 лет).