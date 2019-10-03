Сотруднику Сбербанка , подозреваемому в утечке данных 200 клиентов, грозит уголовная ответственность, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» глава банка Герман Греф.

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

«Ему грозит уголовная ответственность, я пока не могу ни раскрывать, ни комментировать, потому что это уже дело правоохранительных органов и суда», — заявил Греф.

Сотрудник объяснил содеянное личными причинами, которые банк сейчас проверяет. Все карты пострадавших клиентов уже были перевыпущены, добавил глава крупнейшего российского банка.

«Никакой утечки данных, кроме 200 владельцев карт, которые опять-таки не были опубликованы в открытом доступе. Они находятся у нас и еще в трех источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, владельцам волноваться нечего», — сказал Греф.