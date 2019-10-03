Новикомбанк в рамках программы улучшения клиентского сервиса пересмотрел ставки по кредитам на образование, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь такой кредит в Новикомбанке можно оформить по ставке от 10,3% годовых. Кредит предоставляется на сумму до 3 млн рублей. Срок кредитования — от шести до 96 месяцев, но не более срока обучения, увеличенного на 36 месяцев. Среди основных преимуществ данного продукта — отсрочка для погашения основного долга на первые три года обучения», — говорится в релизе.

Кредит можно направить на оплату курсов повышения квалификации или профессиональной подготовки как самого заемщика, так и его детей. При этом Новикомбанк не ограничивает перечень учебных заведений. Для получения образовательного кредита не требуется оформления страхования или предоставления залога. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен совокупный доход созаемщиков, доход по совместительству и пенсия работающих пенсионеров. Созаемщиком по кредиту может выступать любое физическое лицо, соответствующее требованиям банка.

Образовательный кредит предоставляется в виде кредитной линии, которая открывается на весь период обучения. Поэтому кредит можно получать частями и платить проценты только за фактически использованную сумму кредита. При этом лимит может быть использован частично, исходя из финансовых возможностей заемщика. Если оплачивается обучение детей, то они могут выступать созаемщиками и нести солидарную ответственность по кредиту.