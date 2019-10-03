В компании отметили, что большая часть похищенной информации устарела.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего Интернета от 2017 года. На текущий момент большая часть информации устарела, компания ведет расследование инцидента, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.
Ранее анонимный Telegram-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного Интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.
В «Билайне» пояснили, что в результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного Интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна.
«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности», — отметили там, подчеркнув, что база клиентов ШПД «Билайна» на конец II квартала 2019 года — 2,5 млн абонентов, а не 8 млн.
Кроме того, как считают в компании, распространение в Интернете информации об этой утечке носит заказной характер. «Мы осуждаем эти злонамеренные действия. Распространение личных данных клиентов недопустимо, и мы продолжаем совершенствовать нашу систему защиты таких данных. Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе — как со стороны как наших клиентов, так и со стороны наших коллег по рынку», — сказали в пресс-службе оператора.
Оператор подтвердил, что «работает в тесном контакте с компетентными органами и ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных не только клиентов «Билайна», но и клиентов всех операторов связи». Помимо этого, уточнили в пресс-службе, «Билайн» прилагает все усилия, чтобы подобное не повторялось и «делает все для немедленного удаления из сети Интернет любой информации, связанной с персональными данными клиентов». «Однако мы фиксируем повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных, что не только нарушает законы РФ, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию», — подчеркнули в «Билайне».
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