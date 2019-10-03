Половина жителей России старше 55 лет пользуются Интернетом, при этом треть из них являются активными пользователями. Таковы данные исследования, проведенного Росстатом в конце 2018 года.



«Самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (43%) и электронной почтой (37%). Доля пользователей, способных установить операционную систему, изменить настройки программного обеспечения, самостоятельно написать программное обеспечение с использованием языков программирования, среди респондентов старше 55 лет очень незначительна. Половина людей старшего поколения используют Интернет, а треть из них являются активными пользователями. Они общаются в социальных сетях (57%), занимаются поиском информации, связанной с темой здоровья (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%). По большей части пожилые пользователи выходят в Сеть из дома», — отмечается в сообщении.

По данным Росстата, возможностями Интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуются 10% представителей этой возрастной группы. Среди наиболее востребованных услуг — финансовые операции, в том числе банковские услуги, денежные переводы, услуги страхования, операции с ценными бумагами (46%), покупка одежды и обуви (36%), а также предметов домашнего обихода (26%). При этом 73% респондентов оплачивают свои покупки с помощью банковских карт.

Чуть более четверти людей старше 55 лет активно пользуются возможностями онлайн-доступа к госуслугам. Наиболее востребованы услуги, связанные со здравоохранением и медициной (35%), оплатой налогов и сборов (17%), а также обязательств по ЖКХ (14%), заключили в ведомстве.

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