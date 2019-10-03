Мурманский Социальный Коммерческий Банк повысил ставки по двум вкладам — «Доходный» и «Доходный+».



Проценты по обоим вкладам начисляются по периодам. Так, по вкладу «Доходный» (на 730 дней) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,5% (вместо 6,35%), а по «Доходному+» (на 1100 дней) — 6,16% (ранее — 6,06%).

Минимальная сумма депозитов — 5 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются за фактический срок хранения средств на счете от 2% до 7%.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет вклада до востребования.