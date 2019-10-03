Камский Коммерческий Банк ввел два новых вклада в долларах и евро.

«Валютный выгодный» открывается в долларах на 186 дней под 1,7% годовых, а «Валютный» в евро на 90 дней — под 0,35% годовых.

Минимальная сумма депозитов — 100 долларов или евро.

Возможны дополнительные взносы. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется в конце срока на счет вклада до востребования.