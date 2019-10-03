Хоум Кредит Банк обновил веб-версию сервиса «Мой кредит» и приложение для Android, следует из релиза финучреждения.

«Клиенты, которые используют веб-версию «Моего кредита» и приложение для Android, смогут получать реквизиты виртуальных карт. Это позволяет оплачивать любые покупки в Интернете, не дожидаясь выпуска пластика. Таким образом, клиенты с устройствами на Android получили полный функционал по виртуальным картам. Также клиенты смогут оплачивать телефон, ТВ, страхование, штрафы ГИБДД и другие услуги в мобильном приложении «Мой кредит» в разделе «Оплата». Функционал доступен для iOS и Android», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в приложении «Мой кредит» для iOS обновился дизайн главного экрана.

