Россия спустя некоторое время сравняется с развитыми странами по проникновению лизинга в различные сегменты экономики. Об этом заявил на банковско-лизинговом саммите «Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект» генеральный директор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер, сообщили в компании.

По его словам, проникновение лизинга в ВВП (отношение объема рынка лизинга к величине ВВП) в РФ составляет 1,27%, тогда как в Великобритании этот показатель равен 3,52%, в Китае — 2,21%, в Германии — 2,12%.

«Оценивая в совокупности все факторы, влияющие на динамику отрасли, я вижу потенциал у российского рынка. Мы будем развиваться в общемировом тренде, и проникновение лизинга в различные сегменты экономики спустя некоторое время сравняется с развитыми странами», — заявил Ивантер.

Он констатировал замедление роста рынка лизинга по итогам первого полугодия текущего года — до 13% против роста на 52% за аналогичный период 2018 года и на 55% в первом полугодии 2017-го. При этом в перспективе нескольких лет «ВТБ Лизинг» ожидает некоторого восстановления темпов развития лизинга.

Ивантер, в частности, обратил внимание на высокие темпы роста в сегменте автолизинга, высказав мнение, что его перспективы не исчерпаны. По его словам, интенсивное развитие рынка будут стимулировать такие факторы, как продление госсубсидирования, активное расширение каршеринга (примерно на 80 тыс. единиц к 2023 году), увеличение парка такси. Прогнозируется выход агрегаторов в регионы, рост премиум-сегмента и сегмента легкого грузового такси. «Также за счет развития кобрендовых программ с производителями приобретение автомобиля в лизинг будет становиться все выгоднее в сравнении с автокредитованием и покупкой за счет собственных средств» — добавил Ивантер.

Особенно активно будет развиваться операционный лизинг, доля которого в сегменте автолизинга будет увеличиваться, считает глава «ВТБ Лизинга». Продукт будет эволюционировать в аутсорсинг автопарка, когда предметом договора выступает не автомобиль, а услуга, выраженная в мото-часах, человеко-часах и т. п.

Сравнивая популярность лизинга и банковских кредитов в России и других экономиках мира, Дмитрий Ивантер отметил, что в странах Европы у предприятий малого и среднего бизнеса кредиты популярны наравне с лизингом. Их доля в общем объеме источников внешнего финансирования составляет около 20%. В то же время в России портфель кредитов МСБ по итогам 2018 года составил 4,2 трлн рублей против 1,75 млрд рублей чистых инвестиций в лизинг в этом сегменте. Конкурентоспособность лизинга по сравнению с кредитованием должна повыситься за счет обновления продуктовой линейки и появления сильной сервисной составляющей, считает топ-менеджер. Все важнее для клиентов будет скорость одобрения и оформления сделки, а также оптимизированные требования по пакету документов.



«В целом для эффективного развития российского рынка лизинга необходима консолидация усилий участников отрасли по его популяризации. Сейчас уровень знания об этом инструменте финансирования очень низкий. Одновременно важно создавать собственные сильные модели риск-менеджмента и контроля качества портфеля для обеспечения финансовой устойчивости лизинговых компаний. И, конечно, нужны серьезные доработки в законодательной базе», — заключил Дмитрий Ивантер.