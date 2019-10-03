Внедрение новых технологий дает частному банкингу в России шанс на существование, рассказал владелец Экспобанка Игорь Ким. Расчистку банковского сектора, которую проводит регулятор, инвестор читает позитивной.

«Сейчас очень много вопросов возникает о будущем в частном банковском секторе в России <…> а мой взгляд, именно внедрение новых технологий, именно то, что банковский сектор переживает сейчас довольно большую технологическую трансформацию, это дает шанс частному банкингу в России, потому что не размер имеет значение, а технологии»,— сказал Игорь Ким журналистам.

«Расчистка банковского сектора от квазибанков, я считаю, очень позитивна, и в этом смысле для нас это возможности, потому что справедливая конкуренция возникает»,— добавил он.

Фактически на рынке с начала 2019 года было отозвано 11 лицензий у кредитных организаций. Однако восстановления темпов расчистки в «Эксперте РА» ожидают во втором полугодии этого года. Аналитики ожидают, что лицензии будут отозваны у 45 банков до 1 июля 2020 года.