Столичные полицейские задержали троих приезжих, подозреваемых в подрыве банкомата и краже денег. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного главка полиции Екатерина Гузь.

«В отдел полиции обратился представитель охранного предприятия, который сообщил, что на Бутырской улице взорван банкомат. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 34 лет», — сообщила Гузь.

Мужчины с помощью газового баллона подорвали банкомат, откуда похитили кассету с более 400 тыс. рублей, после чего скрылись.

Часть денег у задержанных изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступления.