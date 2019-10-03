ЮниКредит Банк снизил ставки по ипотечным программам до 1,1 процентного пункта.

Теперь получить денежные средства в банке можно по следующим ставкам:

Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств клиента зависит от выбранного предложения и составляет 15% от стоимости вторичной квартиры, 20% от стоимости первичной и 50% от стоимости коттеджа.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 п. п., а без титульного страхования — на 1 п. п. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 п. п.

«При предоставлении заявления и пакета документов для рассмотрения возможности предоставления кредита под залог недвижимого имущества через информационный центр банка действует дисконт к ставке по всем программам в размере 0,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.