Средний класс составляет около 38% россиян, и его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растет. Рождение ребенка или выход на пенсию способны выбросить россиян за пределы этого класса. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика», представленного в рамках российско-французской конференции в Высшей школе экономики 3 октября, сообщает РБК .

Согласно докладу, средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствуют только 7% населения.

Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала на конференции автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова. Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе. Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году, следует из данных Росстата.

Состояние российского среднего класса будет определять политическое и экономическое развитие страны, считает Тихонова. «Ситуация со средним классом, особенно в период предстоящего электорального цикла, когда будут выборы в Госдуму, а потом и президентские выборы, будет во многом определять вектор развития страны и коридор возможностей ее развития — и не только в политической области, но и в экономический области», — утверждает она.



Российский средний класс неоднороден: выделяется его ядро (7% населения), ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%) этого ядра в зависимости от соответствия 16 социально-экономическим характеристикам. Среди них, например, денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, обладание властным ресурсом (подчиненные на работе), использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и др. Всем характеристикам отвечают только 10,3 млн граждан, то есть 7%, именно они формируют ядро среднего класса в России.



Границей относительного материального благополучия выступает 125% от медианы денежных доходов (ниже и выше этого уровня доходы имеют по 50% населения). В среднем по стране это около 18,8 тыс. рублей в месяц, говорится в докладе. Большая часть среднего класса (82%) имеют доходы выше указанного порога. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. рублей. Это выше показателя среднедушевых денежных доходов россиян за второй квартал 2019 года (34,4 тыс. рублей), следует из данных Росстата.



Средний класс сконцентрирован в средних и крупных городах — 54,4% среднего класса живут в городах с численностью населения от 100 тыс. человек. Каждый десятый представитель среднего класса живет в Москве, сообщила Тихонова. Средний класс почти поровну состоит из мужчин (51%) и женщин (48,9%), говорится в результатах исследования.

Наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса, сказала Тихонова. Шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза, отмечено в докладе. «Это говорит о том, что зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», — пояснила профессор ВШЭ. Еще один демографический риск — это выход на пенсию, представители среднего класса теряют в доходах после завершения трудовой деятельности.



Темпы роста числа граждан с высшим образованием опережают динамику появления новых рабочих мест для них. Доля россиян, имеющих высшее образование, резко возросла среди безработных — более чем в полтора раза, с 13,3% в 2000 году до 20,6% в 2017 году. Как следствие, многие россияне с высшим образованием работают не по специальности, качество рабочих мест для представителей среднего класса ухудшается, а их социальная незащищенность растет, подводит итог Наталия Тихонова.