Резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для исполнения Россией обязательств в течение трех-четырех лет в условиях низких цен на нефть. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации.

«Мы имеем сегодня все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть — 30 долларов за баррель. Нам достаточно резерва (ФНБ) для того, чтобы пройти три-четыре года в условиях низких цен, и в условиях тех ограничений, которые сегодня есть, да и которые еще могут возникнуть. Поэтому бюджет в этом плане защищен», — отметил он.

Цены на нефть в последние три месяца стабильно снижались: в III квартале стоимость эталонного сорта Brent (она близка к цене Urals) просела на 8,7%. Этот показатель стал худшим с IV квартала прошлого года, когда котировки этой марки снизились на 35%, отмечают указывают «Известия» .