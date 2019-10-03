В сентябре 2019 года Росстат зафиксировал дефляцию в 0,2%. Годовая инфляция составила 4%. Об этом сообщается в материалах ведомства.

«В сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,3%», — говорится в сообщении.

В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились за месяц на 0,1%

Росстат отмечает, что влияние на уровень инфляции оказывает сезонное удешевление плодоовощной продукции.