В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились за месяц на 0,1%.
В сентябре 2019 года Росстат зафиксировал дефляцию в 0,2%. Годовая инфляция составила 4%. Об этом сообщается в материалах ведомства.
«В сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,3%», — говорится в сообщении.
В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились за месяц на 0,1%
Росстат отмечает, что влияние на уровень инфляции оказывает сезонное удешевление плодоовощной продукции.
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