Среднестатистическому россиянину нужна 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым, при этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам — 181 тыс. и 138 тыс. соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.



Отмечается, что молодежи, респондентам до 24 лет, достаточно 118 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тыс. рублей, от 45 лет и старше — 171 тыс. рублей, а от 35 до 44 лет — 172 тыс. рублей.

Как указано в опросе, запросы россиян растут с увеличением их уровня фактического дохода: гражданам с зарплатой до 30 тыс. рублей для счастья нужно 117 тыс. рублей в месяц, от 30 тыс. до 50 тыс. — 137 тыс., от 50 тыс. до 80 тыс. — 180 тыс., а респондентам с зарплатой более 80 тысяч рублей необходимо в среднем 238 тыс. рублей.

По данным Superjob, среди жителей городов России с населением от 500 тыс. человек самую высокую сумму для счастья указывают москвичи — 212 тыс. рублей в месяц. На втором месте Владивосток — 205 тыс. рублей, на третьем Ростов-на-Дону — 200 тыс. рублей. Санкт-Петербург находится на десятом месте рейтинга со 165 тыс. рублей. Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. рублей) и Оренбурга (115 тыс.).