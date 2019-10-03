Комитет по деятельности по инвестиционному консультированию Банка России одобрил базовый стандарт по инвестиционному консультированию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей двух саморегулируемых организаций — НАУФОР и НФА.

Согласно базовому стандарту, инвестиционный советник должен определять инвестиционный профиль клиента на основании предоставленных сведений, в которых указываются ожидаемая доходность, инвестиционный горизонт и допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором. Для определения допустимого риска клиент предоставляет советнику информацию о цели инвестирования, сведения об имущественных обязательствах, а также об опыте и знаниях. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может предоставляться клиенту как работником инвестиционного советника, так и посредством программ автоконсультирования и автоследования. Такая рекомендация должна содержать описание ценной бумаги или инструмента, цену сделки и объем, а также описание рисков.

По закону инвестсоветник несет ответственность за рекомендации, по которым клиент понес убытки. По словам президента НФА Василия Заблоцкого, размер компенсации в этом случае устанавливается судом, куда вправе обратиться пострадавший клиент. Базовый стандарт вводит понятие дисклеймера, который должен ограничить ответственность компаний. Заблоцкий отмечает, что если представитель финансовой организации, предоставляющей помимо инвестиционных рекомендаций другие финансовые услуги, сообщит клиенту, что предоставленные ему сведения (например, аналитика) не являлись индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это поможет обезопасить компанию в случае использования клиентом таких сведений и получения в результате убытка. При этом ИП, которые из финансовых услуг оказывают только услуги консультирования, не могут воспользоваться дисклеймером.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, контроль за деятельностью инвестиционных консультантов будет осуществляться через контрольные закупки, а также через жалобы клиентов; для выявления недобросовестной работы могут быть использованы записи общения с клиентом.



Понятие инвестиционного консультанта введено в российское законодательство с декабря 2018 года. Ведется единый реестр инвестиционных советников. После утверждения базового стандарта советом директоров ЦБ документ вступит в силу через полгода.