Представитель акционеров Кемсоцинбанка подал апелляционную жалобу на решение областного арбитражного суда о признании банка несостоятельным, сообщает РАПСИ со ссылкой на в материалы суда.

Антон Кузьмин обжаловал в Седьмом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 2 августа. Жалобу представителя акционеров кредитной организации суд рассмотрит 15 октября.

Центробанк РФ 31 мая отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Кемеровской области 29 июля этого года принял решение о признании банка банкротом , назначив конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Исходя из данных, опубликованных Центробанком 8 августа 2019 года, на дату признания банка банкротом отрицательная разница между его активами и обязательствами составляла около 0,414 млрд рублей.

В конце августа регулятор сообщил правоохранителям об обнаруженном выводе активов Кемсоцинбанка. Временная администрация Кемсоцинбанка в ходе обследования установила в действиях должностных лиц кредитной организации признаки операций, направленных на вывод активов посредством кредитования юридических лиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим лицом, притом что указанные юрлица и физлицо имели сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладали способностью исполнить свои обязательства.



По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,73 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 1,96 млрд, указано в сообщении регулятора. Таким образом, оценка «дыры» в капитале банка на дату отзыва его лицензии несколько повышена — до 0,23 млрд рублей. Ранее сообщалось о «дыре» в 0,177 млрд, исходя из оценки активов в 1,779 млрд рублей и обязательств в 1,956 млрд.





