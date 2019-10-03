Ухудшение материального положения семей с появлением детей — известная проблема, но правительство работает над повышением доходов населения. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Высшей школы экономики о том, что средний класс России продолжает терять доходы, и для того, чтобы «выпасть» из среднего класса, достаточно завести ребенка.

«Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика, — сказал Песков. — Но вы знаете, что многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Работа ведется, но не все сразу».



В целом же, говоря о докладе ВШЭ, представитель Кремля заметил, что власти с большим вниманием относятся к подобным исследованиям. В то же время он обратил внимание на то, что существует множество разных исследований разных организаций и есть различные эксперты. «Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания, и, безусловно, наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы», — подытожил Песков.

Также он считает, что оценивать работу президента и правительства только лишь по одному критерию неверно. «Одна эта цифра недостаточна, для того чтобы оценивать работу правительства и президента», — заявил он журналистам в ответ на вопрос о том, как следует оценивать работу руководства страны с учетом того, что по «Стратегии-2020» средний класс в России уже должен был составлять 50%, а составляет только 7%. «Это было бы неверно — по одному критерию оценивать. По объективным и иным сложностям, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются — это очевидно», — продолжил Песков.

«Но, еще раз повторяю, это все принимается во внимание», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

