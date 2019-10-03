Если цены на нефть российской марки Urals упадут до 10 долларов за баррель, то казна в год недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Показатель рассчитал Минфин в рамках проверки устойчивости бюджета к возможным шокам на сырьевых рынках, оценки содержатся в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», указывают «Известия» .

Если цена нефти рухнет до 10 долларов и не вырастет на протяжении десяти лет, казна потеряет за весь этот период доходы, равные 70% ВВП, следует из расчетов Минфина.

Однако такое снижение — самый радикальный сценарий среди остальных шоковых, вероятность его воплощения в жизнь крайне низка, уверена руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

«Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это, скорее, чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках», — полагает эксперт.

При снижении котировок негативный эффект, по ее мнению, будет сглажен ослаблением курса национальной валюты и, как следствие, ростом доходов бюджета в рублевом выражении.

С точки зрения Минфина, самый близкий к реальности вариант стресса для бюджета — падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают — урон от такого коллапса на нефтяных рынках для доходов казны нулевой, полагают в ведомстве. В министерстве оперативно на вопросы «Известий» о том, какова вероятность реализации шоковых сценариев, не ответили.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цены на смесь Urals снизятся с 62—63 за баррель в 2019 году до 57 долларов в 2020-м и 53 долларов к 2024 году. Однако у МЭР есть и более пессимистичный сценарий развития событий. В консервативном варианте стоимость нефти упадет до 42,5 доллара за баррель в 2020 году и в дальнейшем вырастет до 45,9 доллара к 2024 году.

Цены на нефть в последние три месяца стабильно снижались: в III квартале стоимость эталонного сорта Brent (она близка к цене Urals) просела на 8,7%. Этот показатель стал худшим с IV квартала прошлого года, когда котировки этой марки снизились на 35%.

В Минфине считают снижение цен на нефть до 25—30 долларов за баррель в течение трех — пяти лет шоком средних масштабов, следует из материалов к проекту бюджета. Объем потерь в виде нефтегазовых доходов за такой период может составить 5—14% ВВП.



В комментариях Минфина к расчетам развития событий в случае ценовых шоков сказано, что гарантия исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности — наличие достаточного объема ликвидных активов в Фонде национального благосостояния. В «кубышке» резервируются средства от продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель.