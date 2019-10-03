Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает распространить его на все субъекты РФ.

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала Матвиенко.

С 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

