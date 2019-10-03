Группа «Сафмар», подконтрольная бизнесмену Михаилу Гуцериеву, инвестировала более 1 млрд рублей в облачный игровой сервис GFN.RU, запущенный в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia. Об этом сообщил журналистам член совета директоров группы, глава «Фортеинвеста» Саид Гуцериев.



«Для начала в данный проект (вложили) более миллиарда рублей. При увеличении количества пользователей при необходимости мы будем дальше инвестировать в этот проект», — сказал Гуцериев.

Партнерами «Сафмара» по проекту выступают Nvidia, «М.Видео — Эльдорадо» и «Ростелеком».

Особенностью сервиса является возможность играть в компьютерные игры на максимальных настройках на любом компьютере. Все необходимое оборудование расположено в облаке.