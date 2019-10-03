Почти треть россиян (30%) не ждут изменений курса рубля по отношению к другим валютам в ближайшее время, 21% ожидают снижения, а 18% уверены, что курс скорее вырастет, свидетельствуют данные сентябрьского опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).



Согласно исследованию, 45% респондентов думают, что курс рубля в большей степени зависит от действий властей; 36% — от обстоятельств, на которые невозможно повлиять.

По мнению трети граждан (33%), действия российских властей направлены на удержание курса рубля неизменным. При этом 37% опрошенных заявили, что власти должны способствовать повышению курса нацвалюты, 25% полагают, что необходимо удерживать курс; 8% — способствовать понижению, а 3% ответили, что власти ничего не должны делать в этом направлении.

Результаты исследования показали, что лишь 33% респондентов следят за курсом национальной валюты, чаще всего это россияне с доходом более 45 тыс. рублей (51%), люди среднего возраста — 31—45 лет и с высшим образованием (46%), а также молодые люди с высшим образованием —18—30 лет (45%). В августе прошлого года этот показатель был выше почти на 6% и достигал 39%. Не следят за курсом сегодня 66%, среди них большинство граждан, у которых не было дохода в предыдущем месяце (79%) и люди со средним общим образованием и ниже (73%). В 2018 не проявляли интереса к курсу рубля 60%.

Социологи отмечают, что только 13% респондентов переживают из-за колебаний курса, а 20%, наоборот, не нервничают по этому поводу. При этом 40% россиян сообщили, что изменения курса рубля сильно влияют на их жизнь. Еще 26% отметили, что колебание курса никак на них не отражается, а 22% слабо оценивают его влияние на свою жизнь. По данным опроса, мнение о том, что рост курса рубля по отношению к другим валютам полезнее для экономики России, поддерживает половина (50%) респондентов, при этом 17% придерживаются противоположного мнения.