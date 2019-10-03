Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Проминвестбанку на уровне «ruB-». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный», следует из релиза агентства.



«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено стабилизацией качественных характеристик кредитного портфеля при сохранении приемлемого уровня операционной эффективности деятельности. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, низким качеством активов, сильной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.

