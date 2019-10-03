26 сентября на площадке BORODINO HALL состоялся Осенний Интеллектуальный Кубок, он оказался рекордным за все время проведения интеллектуальных кубков - по числу команд и, соответственно, по числу игроков.
38 команд состязались в трех номинациях - «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».
Стоит отметить еще одну особенность Осеннего Интеллектуального Кубка - большое количество дебютантов игры, команд, пришедших на площадку нашего интеллектуального мероприятия в первый раз. Они отлично «вписались» в заданный формат, показали хорошие результаты, отличную подготовку, высокий уровень знаний и интеллекта. А в том, что они сразу почувствовали себя в «родной стихии», огромная заслуга ведущего Осеннего Интеллектуального Кубка, знатока Элитарного клуба «Что? Где? Когда», двукратного обладателя Хрустальной Совы Михаила Скипского. Его юмор, доброжелательное отношение как к командам, постоянно участвующим в игре, так и к командам-дебютантам - все это придавало игре особое звучание.
Описывать саму игру можно долго, поскольку в ней всегда бывает большое количество интересных, острых моментов. Но, конечно же, всех в первую очередь интересуют результаты интеллектуального сражения. Итак…
В номинации «Самый интеллектуальный банк» призовые места распределились следующим образом:
1-е место – Банк России
- Никита Золотарев
- Роман Симонов
- Евгений Лобанов
- Сергей Рубцов
- Никита Чухров
- Янис Гуттаковский
- Евгений Агеев
- Капитан команды – Марина Подолько
2-е место – Банк «Ренессанс Кредит»
- Дмитрий Семенов
- Александр Мищенко
- Михаил Горчаков
- Анна Боровкова
- Иван Казаков
- Павел Иванов
- Капитан команды – Галина Кудрявцева
3-е место – Нордеа Банк
- Николай Нашивочников
- Елена Грызунова
- Роман Сушко
- Маргарита Овчинникова
- Павел Логвинов
- Капитан Команды – Андрей Зуев
В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» тройка призеров сложилась так:
1-е место – Фонд Доверительного Управления «Красивые люди»
- Дмитрий Гасилин
- Павел Голубев
- Илья Леденёв
- Андрей Осипов
- Алексей Фунтов
- Евгений Коватенков
- Дарья Горбунова
- Капитан команды – Ольга Маякина
2-е место – ГК «Инфосекьюрити»
- Сергей Булатнов
- Елена Шакунова
- Анастасия Ворожцова
- Глеб Поварницы
- Алексей Скогорев
- Валерия Полякова
- Евгения Булыгина
- Капитан команды - Александр Дворянский
3-е место – QIWI
- Дмитрий Тагиев
- Дмитрий Харитонов
- Юрий Дубров
- Дмитрий Петрухин
- Владимир Капинос
- Денис Щербаченко
- Павел Казачков
- Капитан команды – Константин Вагнер
В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» на сцену для получения наград поочередно поднялись следующие команды:
1-е место – ЛЛК-Интернешнл
- Анастасия Ильчибаева
- Эмин Исмаилов
- Татьяна Иванова
- Мария Кудымова
- Лев Цао
- Евгения Колвина
- Елизавета Брыгалина
- Капитан команды – Николай Козаченко
2-е место – АО «Севморнефтегеофизика»
- Мария Москаленко
- Надежда Мерзликина
- Олег Трошин
- Сергей Евсеев
- Тимур Иванов
- Капитан команды – Михаил Савченко
3-е место – Сборная компании ООО «Газпром транс»
- Сергей Абрамов
- Динара Кадырова
- Сергей Юдин
- Виктор Бобыльков
- Дмитрий Листков
- Станислав Муравьев
- Александр Зайцев
- Капитан команды – Владимир Шпаков
Победителем в разминке стала команда АО «Открытие Брокер»
- Артем Маркин
- Лебедев Владимир
- Георгий Мебония
- Татьяна Нестерова
- Андрей Салащенко
- Капитан команды – Михаил Новоселов
В Осеннем Интеллектуальном кубке принимали участие следующие команды:
- ЦБ РФ
- КБ "Ренессанс Кредит"
- ФОРА-БАНК
- НОВИКОМБАНК
- Nordea Bank
- Банк "Русский Стандарт"
- Абсолют Банк
- Банк "Восточный"
- Ассоциация банков России
- QIWI
- СК "АРСЕНАЛЪ"
- Платежный сервис "Золотая Корона"
- БКС
- R-Style Softlab
- Банки.ру
- АО "Открытие Брокер"
- PHILIPS
- СК "Проминстрах"
- ГК "НРК - Р.О.С.Т."
- ГК "РЕГИОН"
- Фонд Доверительного Управления "Красивые люди"
- Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ)
- ГК "Инфосекьюрити"
- ЛЛК-Интернешнл
- АО "Гипровостокнефть"
- Сборная компании ООО «Газпромтранс»
- АО "Транснефть - Верхняя Волга"
- ПАО "Газпром нефть"
- ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
- АО "Гипротрубопровод"
- ООО "Иркутская нефтяная компания"
- АО "ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ"
- ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
- ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
- АО "Газпром газораспределение Брянск"
- АО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
- ООО "Газпром Энерго"
- АО "Зарубежнефть"
Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации Банков России.
Генеральные партнеры Интеллектуального кубка:
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — ведущий финтех-провайдер на российском рынке. Компания входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения в РФ. Программные продукты и сервисы ЦФТ используют свыше 500 банков России и стран СНГ.
Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay) представляет такие популярные услуги, как денежные переводы, погашение кредитов, безналичные расчеты на транспорте и в социальной сфере. По данным международной службы кредитных рейтингов S&P Global Ratings, «Золотая Корона» является лидером рынка денежных переводов на территории СНГ.
Партнеры Летнего Интеллектуального кубка:
- FlowerMeByMary – изысканные цветочные композиции
- Компания ООО «Метеор Хоум» - производство и продажа текстильных изделий для дома
- Русская чайная компания – изысканный чай для истинных ценителей хорошего вкуса
- Компания «Династия» - самые качественные сорта кофе
- Компания «Молоптторг» - лучшие сыры на ваш стол
- Наталья Осипова и нишевая парфюмерия из коллекции «Шаманский цветок»
- Пивзавод 77 - Частная пивоварня, Ресторан и Тап-рум
Информационные партнеры Летнего Интеллектуального кубка:
- Крупнейший независимый финансовый портал Рунета БАНКИ.РУ
- Журнал Банковское обозрение»
- Портал «Финпати.ру»
- Журнал «Банковское дело»
- Портал «Финверсия.ру»
- Журнал «Банковские технологии»
- Портал «Bankir.ru»
- Журнал «Нефтегазовая вертикаль»
Итак, Осенний Интеллектуальный Кубок состоялся и пополнил собой историю уже проведенных игр. Теперь и мы, как организаторы интеллектуальных состязаний, и участники наших игр будем жить ожиданием следующего, Зимнего Интеллектуального Кубка. Зимний Интеллектуальный Кубок - совершенно особое мероприятие: это последний шанс для команд, которые пока не заняли первых мест в различных номинациях, совершить рывок и выйти в Финал, который тоже становится все ближе и ближе к нам!
Нет комментариев