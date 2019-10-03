38 команд состязались в трех номинациях - «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Стоит отметить еще одну особенность Осеннего Интеллектуального Кубка - большое количество дебютантов игры, команд, пришедших на площадку нашего интеллектуального мероприятия в первый раз. Они отлично «вписались» в заданный формат, показали хорошие результаты, отличную подготовку, высокий уровень знаний и интеллекта. А в том, что они сразу почувствовали себя в «родной стихии», огромная заслуга ведущего Осеннего Интеллектуального Кубка, знатока Элитарного клуба «Что? Где? Когда», двукратного обладателя Хрустальной Совы Михаила Скипского. Его юмор, доброжелательное отношение как к командам, постоянно участвующим в игре, так и к командам-дебютантам - все это придавало игре особое звучание.

Описывать саму игру можно долго, поскольку в ней всегда бывает большое количество интересных, острых моментов. Но, конечно же, всех в первую очередь интересуют результаты интеллектуального сражения. Итак…

В номинации «Самый интеллектуальный банк» призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Банк России

Никита Золотарев

Роман Симонов

Евгений Лобанов

Сергей Рубцов

Никита Чухров

Янис Гуттаковский

Евгений Агеев

Капитан команды – Марина Подолько

2-е место – Банк «Ренессанс Кредит»

Дмитрий Семенов

Александр Мищенко

Михаил Горчаков

Анна Боровкова

Иван Казаков

Павел Иванов

Капитан команды – Галина Кудрявцева

3-е место – Нордеа Банк

Николай Нашивочников

Елена Грызунова

Роман Сушко

Маргарита Овчинникова

Павел Логвинов

Капитан Команды – Андрей Зуев

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» тройка призеров сложилась так:

1-е место – Фонд Доверительного Управления «Красивые люди»

Дмитрий Гасилин

Павел Голубев

Илья Леденёв

Андрей Осипов

Алексей Фунтов

Евгений Коватенков

Дарья Горбунова

Капитан команды – Ольга Маякина

2-е место – ГК «Инфосекьюрити»

Сергей Булатнов

Елена Шакунова

Анастасия Ворожцова

Глеб Поварницы

Алексей Скогорев

Валерия Полякова

Евгения Булыгина

Капитан команды - Александр Дворянский

3-е место – QIWI

Дмитрий Тагиев

Дмитрий Харитонов

Юрий Дубров

Дмитрий Петрухин

Владимир Капинос

Денис Щербаченко

Павел Казачков

Капитан команды – Константин Вагнер

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» на сцену для получения наград поочередно поднялись следующие команды:

1-е место – ЛЛК-Интернешнл

Анастасия Ильчибаева

Эмин Исмаилов

Татьяна Иванова

Мария Кудымова

Лев Цао

Евгения Колвина

Елизавета Брыгалина

Капитан команды – Николай Козаченко

2-е место – АО «Севморнефтегеофизика»

Мария Москаленко

Надежда Мерзликина

Олег Трошин

Сергей Евсеев

Тимур Иванов

Капитан команды – Михаил Савченко

3-е место – Сборная компании ООО «Газпром транс»

Сергей Абрамов

Динара Кадырова

Сергей Юдин

Виктор Бобыльков

Дмитрий Листков

Станислав Муравьев

Александр Зайцев

Капитан команды – Владимир Шпаков

Победителем в разминке стала команда АО «Открытие Брокер»

Артем Маркин

Лебедев Владимир

Георгий Мебония

Татьяна Нестерова

Андрей Салащенко

Капитан команды – Михаил Новоселов

В Осеннем Интеллектуальном кубке принимали участие следующие команды:

ЦБ РФ

КБ "Ренессанс Кредит"

ФОРА-БАНК

НОВИКОМБАНК

Nordea Bank

Банк "Русский Стандарт"

Абсолют Банк

Банк "Восточный"

Ассоциация банков России

QIWI

СК "АРСЕНАЛЪ"

Платежный сервис "Золотая Корона"

БКС

R-Style Softlab

Банки.ру

АО "Открытие Брокер"

PHILIPS

СК "Проминстрах"

ГК "НРК - Р.О.С.Т."

ГК "РЕГИОН"

Фонд Доверительного Управления "Красивые люди"

Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ)

ГК "Инфосекьюрити"

ЛЛК-Интернешнл

АО "Гипровостокнефть"

Сборная компании ООО «Газпромтранс»

АО "Транснефть - Верхняя Волга"

ПАО "Газпром нефть"

ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"

АО "Гипротрубопровод"

ООО "Иркутская нефтяная компания"

АО "ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ"

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"

АО "Газпром газораспределение Брянск"

АО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"

ООО "Газпром Энерго"

АО "Зарубежнефть"

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации Банков России.

Генеральные партнеры Интеллектуального кубка:

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — ведущий финтех-провайдер на российском рынке. Компания входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения в РФ. Программные продукты и сервисы ЦФТ используют свыше 500 банков России и стран СНГ.

Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay) представляет такие популярные услуги, как денежные переводы, погашение кредитов, безналичные расчеты на транспорте и в социальной сфере. По данным международной службы кредитных рейтингов S&P Global Ratings, «Золотая Корона» является лидером рынка денежных переводов на территории СНГ.

Партнеры Летнего Интеллектуального кубка:

FlowerMeByMary – изысканные цветочные композиции

Компания ООО «Метеор Хоум» - производство и продажа текстильных изделий для дома

Русская чайная компания – изысканный чай для истинных ценителей хорошего вкуса

Компания «Династия» - самые качественные сорта кофе

Компания «Молоптторг» - лучшие сыры на ваш стол

Наталья Осипова и нишевая парфюмерия из коллекции «Шаманский цветок»

Пивзавод 77 - Частная пивоварня, Ресторан и Тап-рум

Информационные партнеры Летнего Интеллектуального кубка:

Крупнейший независимый финансовый портал Рунета БАНКИ.РУ

Журнал Банковское обозрение»

Портал «Финпати.ру»

Журнал «Банковское дело»

Портал «Финверсия.ру»

Журнал «Банковские технологии»

Портал «Bankir.ru»

Журнал «Нефтегазовая вертикаль»

Итак, Осенний Интеллектуальный Кубок состоялся и пополнил собой историю уже проведенных игр. Теперь и мы, как организаторы интеллектуальных состязаний, и участники наших игр будем жить ожиданием следующего, Зимнего Интеллектуального Кубка. Зимний Интеллектуальный Кубок - совершенно особое мероприятие: это последний шанс для команд, которые пока не заняли первых мест в различных номинациях, совершить рывок и выйти в Финал, который тоже становится все ближе и ближе к нам!