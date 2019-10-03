38 команд состязались в трех номинациях - «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Стоит отметить еще одну особенность Осеннего Интеллектуального Кубка - большое количество дебютантов игры, команд, пришедших на площадку нашего интеллектуального мероприятия в первый раз. Они отлично «вписались» в заданный формат, показали хорошие результаты, отличную подготовку, высокий уровень знаний и интеллекта. А в том, что они сразу почувствовали себя в «родной стихии», огромная заслуга ведущего Осеннего Интеллектуального Кубка, знатока Элитарного клуба «Что? Где? Когда», двукратного обладателя Хрустальной Совы Михаила Скипского. Его юмор, доброжелательное отношение как к командам, постоянно участвующим в игре, так и к командам-дебютантам - все это придавало игре особое звучание.

Описывать саму игру можно долго, поскольку в ней всегда бывает большое количество интересных, острых моментов. Но, конечно же, всех в первую очередь интересуют результаты интеллектуального сражения. Итак…

В номинации «Самый интеллектуальный банк» призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Банк России

  • Никита Золотарев
  • Роман Симонов
  • Евгений Лобанов
  • Сергей Рубцов
  • Никита Чухров
  • Янис Гуттаковский
  • Евгений Агеев
  • Капитан команды – Марина Подолько

2-е место – Банк «Ренессанс Кредит»

  • Дмитрий Семенов
  • Александр Мищенко
  • Михаил Горчаков
  • Анна Боровкова
  • Иван Казаков
  • Павел Иванов
  • Капитан команды – Галина Кудрявцева

3-е место – Нордеа Банк

  • Николай Нашивочников
  • Елена Грызунова
  • Роман Сушко
  • Маргарита Овчинникова
  • Павел Логвинов
  • Капитан Команды – Андрей Зуев

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» тройка призеров сложилась так:

1-е место – Фонд Доверительного Управления «Красивые люди»

  • Дмитрий Гасилин
  • Павел Голубев
  • Илья Леденёв
  • Андрей Осипов
  • Алексей Фунтов
  • Евгений Коватенков
  • Дарья Горбунова
  • Капитан команды – Ольга Маякина

2-е место – ГК «Инфосекьюрити»

  • Сергей Булатнов
  • Елена Шакунова
  • Анастасия Ворожцова
  • Глеб Поварницы
  • Алексей Скогорев
  • Валерия Полякова
  • Евгения Булыгина
  • Капитан команды - Александр Дворянский

3-е место – QIWI

  • Дмитрий Тагиев
  • Дмитрий Харитонов
  • Юрий Дубров
  • Дмитрий Петрухин
  • Владимир Капинос
  • Денис Щербаченко
  • Павел Казачков
  • Капитан команды – Константин Вагнер

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» на сцену для получения наград поочередно поднялись следующие команды:

1-е место – ЛЛК-Интернешнл

  • Анастасия Ильчибаева
  • Эмин Исмаилов
  • Татьяна Иванова
  • Мария Кудымова
  • Лев Цао
  • Евгения Колвина
  • Елизавета Брыгалина
  • Капитан команды – Николай Козаченко

2-е место – АО «Севморнефтегеофизика»

  • Мария Москаленко
  • Надежда Мерзликина
  • Олег Трошин
  • Сергей Евсеев
  • Тимур Иванов
  • Капитан команды – Михаил Савченко

3-е место – Сборная компании ООО «Газпром транс»

  • Сергей Абрамов
  • Динара Кадырова
  • Сергей Юдин
  • Виктор Бобыльков
  • Дмитрий Листков
  • Станислав Муравьев
  • Александр Зайцев
  • Капитан команды – Владимир Шпаков

Победителем в разминке стала команда АО «Открытие Брокер»

  • Артем Маркин
  • Лебедев Владимир
  • Георгий Мебония
  • Татьяна Нестерова
  • Андрей Салащенко
  • Капитан команды – Михаил Новоселов

В Осеннем Интеллектуальном кубке принимали участие следующие команды:

  • ЦБ РФ
  • КБ "Ренессанс Кредит"
  • ФОРА-БАНК
  • НОВИКОМБАНК
  • Nordea Bank
  • Банк "Русский Стандарт"
  • Абсолют Банк
  • Банк "Восточный"
  • Ассоциация банков России
  • QIWI
  • СК "АРСЕНАЛЪ"
  • Платежный сервис "Золотая Корона"
  • БКС
  • R-Style Softlab
  • Банки.ру
  • АО "Открытие Брокер"
  • PHILIPS
  • СК "Проминстрах"
  • ГК "НРК - Р.О.С.Т."
  • ГК "РЕГИОН"
  • Фонд Доверительного Управления "Красивые люди"
  • Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ)
  • ГК "Инфосекьюрити"
  • ЛЛК-Интернешнл
  • АО "Гипровостокнефть"
  • Сборная компании ООО «Газпромтранс»
  • АО "Транснефть - Верхняя Волга"
  • ПАО "Газпром нефть"
  • ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
  • АО "Гипротрубопровод"
  • ООО "Иркутская нефтяная компания"
  • АО "ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ"
  • ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
  • ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"
  • АО "Газпром газораспределение Брянск"
  • АО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
  • ООО "Газпром Энерго"
  • АО "Зарубежнефть"

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации Банков России.

Генеральные партнеры Интеллектуального кубка:

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — ведущий финтех-провайдер на российском рынке. Компания входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения в РФ. Программные продукты и сервисы ЦФТ используют свыше 500 банков России и стран СНГ.

Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay) представляет такие популярные услуги, как денежные переводы, погашение кредитов, безналичные расчеты на транспорте и в социальной сфере. По данным международной службы кредитных рейтингов S&P Global Ratings, «Золотая Корона» является лидером рынка денежных переводов на территории СНГ.

Партнеры Летнего Интеллектуального кубка:

  • FlowerMeByMary – изысканные цветочные композиции
  • Компания ООО «Метеор Хоум» - производство и продажа текстильных изделий для дома
  • Русская чайная компания – изысканный чай для истинных ценителей хорошего вкуса
  • Компания «Династия» - самые качественные сорта кофе
  • Компания «Молоптторг» - лучшие сыры на ваш стол
  • Наталья Осипова и нишевая парфюмерия из коллекции «Шаманский цветок»
  • Пивзавод 77 - Частная пивоварня, Ресторан и Тап-рум

Информационные партнеры Летнего Интеллектуального кубка:

  • Крупнейший независимый финансовый портал Рунета БАНКИ.РУ
  • Журнал Банковское обозрение»
  • Портал «Финпати.ру»
  • Журнал «Банковское дело»
  • Портал «Финверсия.ру»
  • Журнал «Банковские технологии»
  • Портал «Bankir.ru»
  • Журнал «Нефтегазовая вертикаль»

Итак, Осенний Интеллектуальный Кубок состоялся и пополнил собой историю уже проведенных игр. Теперь и мы, как организаторы интеллектуальных состязаний, и участники наших игр будем жить ожиданием следующего, Зимнего Интеллектуального Кубка. Зимний Интеллектуальный Кубок - совершенно особое мероприятие: это последний шанс для команд, которые пока не заняли первых мест в различных номинациях, совершить рывок и выйти в Финал, который тоже становится все ближе и ближе к нам!