Госкорпорация «ВЭБ.РФ» перестала быть акционером Связь-банка. ВЭБ не указан в списке аффилированных лиц банка на 30 сентября, хотя на 30 июля он был владельцем 99,97% акций банка. Госкорпорация перестала владеть акциями 27 сентября.

«Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБ.РФ все необходимые процедуры завершены», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Эту же информацию подтвердила пресс-служба Связь-банка.

Связь-банк планируется передать в собственность государства в лице Росимущества, а затем Промсвязьбанку, который будет докапитализирован за счет этой операции. Правительство в 2018 году сделало ПСБ опорным банком для работы с оборонным сектором. «Федеральный закон предусматривает передачу банка до конца года. Ожидается, что в установленные законом сроки Связь-банк будет передан в Группу ПСБ», — сказали в пресс-службе ПСБ.