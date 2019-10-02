Работавшая с Московским Индустриальным Банком компания, которую в Центробанке назвали «центром управления полетами», ответила на претензии регулятора, заявив, что ее «подопечные» не вернули МИнБанку десятки миллиардов рублей из-за действий ЦБ, пишет газета «Ведомости» .

Напомним, Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка , возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке . В июле в рамках докапитализации на 128,7 млрд рублей МИнБанк перешел под контроль регулятора , который сейчас объединяет кредитную организацию с Вокбанком.

В августе «Ведомости» со ссылкой на Поздышева написали об обнаружении регулятором в санируемом МИнБанке «единого центра управления полетами». По словам Поздышева, после входа в банк временной администрации в лице ФКБС около 50 заемщиков, которые формально не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками осуществляла одна и та же компания — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК). Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», — рассказал Поздышев, отметив, что около 80 млрд рублей из дисбаланса между активами и пассивами банка на 94 млрд приходится именно на этих заемщиков.

Гендиректор УК «ИФК» Нурди Солцаев, который вместе со своим заместителем Дмитрием Добриным узнал о том, что работает в «центре управления полетами», из августовской статьи в «Ведомостях» (при ее подготовке изданию связаться с ними не удалось), написал Поздышеву и газете, что зампред ЦБ неправильно оценил работу ИФК и его слова «не соответствуют действительности».

По словам Солцаева, ИФК не готовила «всю финансовую отчетность» и не «управляла полетами», а, в соответствии с заключенным в 2013 году договором с МИнБанком, сопровождала инвестиционные проекты его клиентов, в частности следила за исполнением их бизнес-планов и целевым назначением платежей: эта работа продолжалась и после прихода временной администрации, которая оплатила счета за январь и февраль, но с февраля установила прямые контакты с руководителями проблемных компаний-заемщиков, и с апреля банк прекратил оплачивать услуги ИФК.

Относительно сервера Солцаев объяснил, что он принадлежит ИФК, а в помещении банка находился потому, что компания его арендовала, также глава управляющей компании подчеркнул, что ее никогда не возглавлял заместитель главного бухгалтера МИнБанка, как утверждает Поздышев.

Регулятор в своем ответе на запрос «Ведомостей» признал, что гендиректор ИФК, действительно, не работал по совместительству заместителем главного бухгалтера МИнБанка, однако в ЦБ указали (и в ИФК подтвердили), что до работы в компании Солцаев был вице-президентом МИнБанка, а в руководстве управляющей компании были сотрудники банка (например, заместитель гендиректора ИФК Добрин по совместительству был советником президента банка по экономике, заняв эту должность в мае 2018 года), впрочем, данные об их количестве расходятся: по сведениям Центробанка, в ИФК работало более 30 бывших сотрудников МИнБанка, а по информации самой компании, на 1 января 2019 года в ее штате из 86 человек кроме Солцаева и Добрина было еще четыре бывших сотрудника банка.



Как следует из слов Солцаева и Добрина, неплатежи якобы управлявшихся из «центра управлениями полетами» компаний во многом стали следствием решений ЦБ: так, существенная часть проблемных заемщиков, которых вела УК «ИФК», зависели от кредитных линий банка и без их подтверждения перестали обслуживать долги (в ИФК утверждают, что сумма долга этих компаний составляет не 80 млрд, а 50 млрд рублей), — но в Центробанке в ответ на запрос «Ведомостей» указали, что в правоохранительные органы уже направлена информация о предположениях наличия признаков уголовно наказуемых деяний, связанных с фактом прекращения обслуживания кредитов 106 клиентами, из которых 52 компании имеют признаки аффилированности с МИнБанком; также в ЦБ сообщили, что, согласно данным проведенного временной администрацией анализа отчетности заемщиков, финансовые показатели ряда таких компаний на момент принятия решения о кредитовании были отрицательными, а компании испытывали проблемы с ликвидностью.