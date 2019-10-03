Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд долларов. Бумаги будут выкупаться по цене закрытия 30 сентября (5 387,5 рубля), что соответствует 5,1% рыночной капитализации нефтяной компании, или стоимости 36,1 млн акций, рассчитали в «Уралсиб Брокер».

Как полагает аналитик инвесткомпании Алексей Кокин, программа выкупа, как и предыдущая, повысит уверенность инвесторов в готовности компании возвращать средства акционерам и поддержит акции «ЛУКОЙЛа».

Кроме того, в октябре руководство «ЛУКОЙЛа» должно объявить размер промежуточных дивидендных выплат. По расчетам аналитиков «Уралсиб Брокер», они могут составить 110—120 рублей на акцию, увеличившись по сравнению с дивидендами в 2018 году на 16—26%. Это также может стать стимулом для инвесторов покупать бумаги нефтяной компании.