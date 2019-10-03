Апелляционная инстанция в Лондоне отменила решение нижестоящего суда, отклонившего ранее поданный к Google миллионами пользователей iPhone иск в связи со сбором их персональных данных, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Группа истцов, известная под общим именем Google You Owe Us («Гугл, ты нам должен»), пытается взыскать с американского IT-гиганта около 3,2 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов), следует из материалов, представленных суду в прошлом году.

Организация представляет интересы около 4 млн пользователей смартфонов Apple, заявляя о том, что Alphabet Inc., материнская компания Google, неправомерно собирала личные данные в обход дефолтных настроек приватности на их устройствах.

Это дело, в случае если выдвинутые обвинения будут доказаны, совершенно правомерно направлено на то, чтобы призвать Google к ответу за предполагаемое массовое и сознательное злоупотребление личными данными без согласия пользователей, осуществленное в целях извлечения коммерческой прибыли, цитирует Bloomberg текст постановления апелляционной инстанции.

Google, в свою очередь, планирует опротестовать решение апелляционного суда в высшей судебной инстанции Великобритании и требует отклонить иск, заявляя о том, что обеспечение приватности и безопасности пользователей является приоритетом компании, а речь в судебном деле идет о событиях, имевших место почти десятилетие назад и уже урегулированных компанией.