Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных, банк работает с правоохранительными органами по его вычислению. Об этом заявил представитель банка. В банке опровергли утечку данных 60 млн кредитных карт, передает ТАСС.

Банк не фиксирует дополнительной активности мошенников после утечки данных, средства всех клиентов в безопасности. Сбербанк не планирует компенсаций клиентам, чьи данные были украдены, их карты будут перевыпущены.

Ранее 3 октября стало известно, что Сбербанк проводит мероприятия в связи с возможной утечкой информации, говорится в сообщении кредитной организации. Основная версия инцидента, указывали в Сбербанке, — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу.