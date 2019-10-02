Сильный доллар и дефицит долларовой ликвидности оказывают давление на мировой экономический рост. Американские политики самых разных взглядов демонстрируют все большую готовность поддержать активные действия, направленные на ослабление доллара, и если этого не удастся добиться Федеральной резервной системе через монетарную политику, то вмешается администрация президента Дональда Трампа. Об этом пишут аналитики Saxo Bank в прогнозе на IV квартал 2019 года по глобальным рынкам.

С апреля 2008 года, когда завершился шестилетний период слабого доллара, американская валюта укрепилась на 22% в реальном выражении, указывает в своей части обзора глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри.

«Его величество доллар вот-вот рухнет», — ожидает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, чьи слова приводятся в релизе с ключевыми тезисами обзора.

«2019 год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента, год, с которого началась глобальная рецессия, несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки. Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной. В глобальном контексте провальной монетарной политики и изнурительного продвижения к фискальной политике у мировой экономики остается только одно средство: снижение цены самих глобальных денег, то есть американского доллара», — пишет он.

Вероятность глобальной рецессии в течение ближайших 6—12 месяцев оценивается в 25—40%, упоминает Гарнри.

Рассуждая о причинах крепкого доллара, стратег Saxo Bank по глобальной макроэкономике Кай Ван-Петерсен указывает, что «экономика США пока опережает остальной мир». «Хотя ФРС начала снижать ставки, они все равно с отрывом самые большие среди развитых стран, а многие другие страны снижают их одна за другой», — перечисляет эксперт ключевые факторы.

Также он обращает внимание на то, что для структурного ослабления доллара необходимо структурное укрепление других валют.

Аналитики указывают на дефицит долларовой ликвидности.

«Мы ведем операции в мире, базирующемся на долларе, это ключевой драйвер мировой экономики и финансовых рынков. Начиная с 2014 года в мире существует структурная проблема дефицита долларов как следствие политики ФРС по «количественному ужесточению» и снижения нефтяных цен, приведшего к уменьшению количества нефтедолларов в обращении», — отмечает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди называет ключевым моментом, связанным с вопросами долларовой ликвидности, возрастающие трудности США с фондированием дефицита счета текущих операций. Самому Трампу доллары нужны, чтобы обеспечить свое переизбрание в 2020 году, следует из рассуждений Харди.

По словам Дембика, дефицит долларов обуславливает более волатильную среду, замедление роста, ухудшение финансовых условий, более высокую стоимость долларового фондирования (особенно для банков за пределами США) и распродажу рисковых активов. Развивающиеся рынки — в числе наиболее уязвимых, что можно было наблюдать весной и летом 2018 года, когда по ним ударили высокая волатильность и отток капитала.

«Сильный доллар и нехватка долларовой ликвидности будут оказывать давление на мировой рост и создадут фактическую дефляцию, несмотря на усилия центральных банков по снижению ключевых ставок. Эти низкие ставки и недальновидное фокусирование на инфляционном таргетировании усугубляют ущерб, приводя к очевидно нерациональному вложению капитала, которое разрушает производительность», — рассуждает Якобсен.

По мнению экономиста, Трамп в случае своего вмешательства в ситуацию с долларом может ввести в действие закон 1934 года о золотовалютном резерве, дающий Белому дому широкие полномочия по вмешательству в регулирование, например путем продажи долларов для покупки иностранной валюты. ФРС также может напечатать «новые доллары». Начиная с 1995 года правительство вмешивалось только три раза.

Впрочем, «ослабление доллара поможет лишь выиграть некоторое время, но не решит проблему структурно. Это простейшее временное решение проблемы, стоящей перед мировыми рынками», предупреждает Якобсен.

В квартальном обзоре эксперты Saxo Bank также рассуждают, как ситуация со стоимостью доллара будет влиять на рынки различных активов. В частности, по мнению главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, очень выиграет от ослабления доллара золото. «Мы сохраняем положительный прогноз для золота, основываясь на предположении, что доллар будет слабеть, а доходность облигаций останется низкой. Наибольшим риском для нашего сценария роста цен на сырье является возможность заключения США и Китаем масштабного торгового соглашения, которое понизит ожидания рынков относительно требуемого снижения ставок в США», — комментирует Хансен.

О возможном улучшении макроэкономических показателей в целом пишет в своей части обзора Кристофер Дембик. «Может быть, начнется улучшение нашего излюбленного макроэкономического показателя — глобального кредитного импульса, который указывает на потенциальное восстановление роста мировой экономики в первом полугодии 2020 года, в основном за счет США. Согласно нашему последнему обзору, кредитный импульс в США находится на самом высоком уровне с начала 2018 года и составляет 1,2% ВВП. Мы также ожидаем усиления эффекта кредитного импульса за счет налогово-бюджетного стимулирования во многих странах. Если это и вправду окажется так (а пока об этом говорить еще рано), для макроэкономики и рынков могут открыться новые благоприятные перспективы», — отмечает эксперт.